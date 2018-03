Météo en France : les prévisions du samedi 30 avril

publié le 30/04/2016 à 08:00

Le temps sur l'Hexagone samedi sera maussade et instable suivi d'un ciel variable et plus lumineux, selon les prévisions de Météo-France. Un ciel couvert affectera une grande partie du pays le matin en donnant des pluies, depuis les Pyrénées au frontières du nord. À partir de la mi-journée, ces pluies seront plus marquées sur la moitié Nord et deviennent même localement orageuses de la région Centre aux régions de l'Est. La perturbation ne concerne plus que les régions de l'Est en fin de journée depuis les Ardennes aux Alpes.



La limite neige se situera vers 1400m le matin pour les Alpes, s'abaissant en fin de journée vers 1000m, 1300m puis 1100m dans les Pyrénées, 600 à 700m pour les Vosges et le Jura, 1000 à 800m pour le Massif central.

A l'arrière de la perturbation, c'est un ciel plus variable qui dominera avec quelques averses, voire encore quelques orages mais très isolés.

Ce type de temps concernera la Bretagne depuis le matin puis s'étendra au fil des heures sur une grande partie du pays. Les Pyrénées resteront néanmoins chargées par blocage. Le beau temps règnera sur le pourtour méditerranéen, même si quelques faibles ondées pourront se produire en matinée sur le Languedoc-Roussillon.

Des rafales de vents seront attendues au sortir de la nuit sur le Poitou-Charentes et les départements voisins que sont la Dordogne et la Gironde. Ces vents se décaleront en journée vers l'est du Massif central et la région lyonnaise ainsi que dans les Bouches-du-Rhône et le Var, avec des rafales entre 80 et 90km/h, pouvant atteindre les 100km/h dans le domaine de la tramontane.

Les températures

Températures minimales de 2 à 5 degrés en général, 6 à 9 degrés dans le Sud-Ouest et jusqu'à 10 degrés le long des côtes de Méditerranée et en Corse. Pour les maximales: 12 à 14 degrés des Pays-de-la-Loire à l' Aquitaine et Midi-Pyrénées localement 15 degrés en Alsace, 15 à 20 degrés en région Sud-Est et en Corse et de 7 à 11 degrés partout ailleurs.