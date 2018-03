Météo en France : les prévisions du samedi 29 octobre

publié le 29/10/2016 à 07:10

Samedi la moitié nord du pays se réveillera encore dans une grisaille qui perdurera souvent dans la journée avec de rares éclaircies, le temps devenant par contre ensoleillé et accompagné d'une grande douceur au sud d'un axe Bretagne/Franche-Comté, selon Météo-France.



Les brouillards seront particulièrement présents au nord d'une ligne La Rochelle/Mulhouse, ainsi que dans les vallées de la Garonne, de la Dordogne, de la Saône, dans certaines vallées d'Auvergne et le val de Saône.

Les températures minimales s'échelonneront de 4 à 8 degrés, localement plus fraîches sur le Limousin et le Massif central où quelques gelées seront possibles, et 8 à 14 degrés sur le pourtour méditerranéen. Pour les maximales, on atteindra les 12 à 17 degrés sur la moitié nord, et toujours une grande douceur sur le sud du pays, avec 18 à 22 degrés, localement 24 à 25 degrés aux pieds des Pyrénées et sur la côte d'Azur.