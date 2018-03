Météo en France : les prévisions du samedi 29 juillet

publié le 29/07/2017 à 07:34

Le temps samedi sera gris sur le Nord-Ouest, variable ailleurs, estival dans le Sud, selon les prévisions de Météo-France. Les nuages domineront en ce début de week-end de la Bretagne et des Pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France et aux Ardennes. Le soleil aura bien du mal à y percer et des pluies faibles ou bruines se produiront ici et là toute la journée.



Dans l'après-midi, de rares éclaircies parviendront tout de même à faire une petite apparition. Un vent d'ouest à sud-ouest balaiera les côtes de la Manche, atteignant 50 à 70 km/h sur la côte d'Opale. À l'opposé, le ciel restera bien dégagé et le soleil régnera en maître autour de la Méditerranée, de PACA aux plaines du Languedoc-Roussillon, à l'exception des côtes varoises où le ciel sera obstrué le matin par des stratus venus de la mer.

Ailleurs le ciel sera variable, les passages nuageux alternant avec de belles éclaircies. Ces dernières seront prédominantes le matin sur le sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées ainsi que dans la vallée du Rhône.

Les températures

Les températures maximales iront de 12 à 17 degrés en général, jusqu'à 18 à 23 degrés dans le Sud. Les maximales seront comprises entre 19 et 22 degrés près de la Manche, 23 à 27 degrés de la frontière belge à la Bretagne et les Pays de la Loire, 27 à 33 degrés sur le reste de l'Hexagone et jusqu'à 34 à 36 degrés en Provence.