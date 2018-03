Météo en France : les prévisions du samedi 28 janvier

publié le 28/01/2017 à 07:20

L'Aude et l'Hérault ont été placées, par Météo France, en alerte orange jusqu'à 16 heures ce samedi 28 janvier pour des pluies et inondations.



Dans le reste du pays, le temps sera gris et pluvieux, particulièrement perturbé vers le golfe du Lion, selon météo-France. Les pluies seront déjà bien installées sur le Roussillon, le Languedoc jusqu'au Massif central. Elles seront localement fortes sur le Languedoc, mais aussi sur les Cévennes et le sud du Massif central où il neigera au dessus de 1.200 m. Quelques orages pourront gronder près du Littoral. Les pluies s'atténueront dans l'après-midi. Le vent d'Est tournera au Nord-ouest avec des rafales de 70 à 80 km/h sur les côtes du Roussillon.

Les autres régions d'une large moitié ouest seront concernées par le passage d'une onde peu active qui ne donnera que de rares pluies, mais une possibilité de verglas sur les Ardennes en tout début de matinée. Cette dégradation, pratiquement que nuageuse, sera suivie d'un temps plus variable avec des averses sur la moitié ouest.

La façade est gardera un temps plus calme, sous un ciel de plus en plus nuageux et après dissipation des bancs de brouillards givrants sur le Nord-Est. En revanche, le vent d'est apportera des pluies soutenues sur l'est de la Corse, et neigeuses au dessus de 1.500 m. Les averses de neige se produiront vers 1.000/1.200 m sur les Pyrénées et le sud des Alpes.

Les températures

Les températures minimales varieront entre 0 et -6°C sur le quart nord-est, 1 à 7 degrés du nord vers l'ouest et le sud du pays, 6 à 11 degrés près de la Méditerranée. Les maximales atteindront 5 à 7 degrés sur le quart nord-est, 6 à 9 du nord au centre du pays, 7 à 13 sur les régions de l'ouest, du sud-ouest et du sud-est, 13 à 17 degrés sur la Corse.



En journée, les températures atteindront 10 à 14 degrés sur le pourtour méditerranéen et du Sud-Ouest jusqu'à la vallée de la Loire, autour de 11 sur la pointe bretonne, entre 5 et 9 degrés ailleurs, 2 à 4 degrés en Alsace.