Météo en France : les prévisions du samedi 27 mai

publié le 27/05/2017 à 07:04

De la Bretagne à la Normandie, le ciel sera menaçant dès le petit matin, avec des ondées localement orageuses.

Ces passages nuageux s'étendront entre la Manche et la façade atlantique au cours de la matinée, mais le risque d'ondées intéressera les régions proches de la Manche. Sur la Nouvelle-Aquitaine et l'ouest de Midi-Pyrénées, la grisaille matinale fera place à un temps lumineux.



L'après-midi le ciel s'ennuagera jusqu'à la frontière belge, et des averses parfois orageuses seront possibles de la Normandie au Centre, jusqu'à la Belgique et à la Bourgogne. Autour du golfe du Lion, les entrées maritimes seront moins tenaces et le soleil s'imposera.

Par contre sur le relief des Pyrénées, des Alpes ainsi que sur le Jura, les nuages se développeront et menaceront à nouveau, donnant des averses localement orageuses l'après-midi. Partout ailleurs, le temps restera bien ensoleillé. Le vent d'autan plus modéré avoisinera les 60 km/h en rafales.

Les températures

Les températures minimales oscilleront entre 13 et 18 degrés en général, localement 10 à 14 degrés dans le Nord-Est. L'après-midi, il fera 18 à 23 degrés sur les côtes bretonnes et normandes, 22 à 28 sur les plages de l'Atlantique et de Méditerranée, ainsi que dans les terres en Bretagne, Normandie et Pays de Loire, les maximales atteindront 27 à 32 degrés partout ailleurs.