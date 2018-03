publié le 30/11/2016 à 06:01

Mercredi, le temps sera froid et ensoleillé au Nord et au Nord-Est, et gris au Sud, avant des éclaircies presque partout l'après-midi, selon les prévisions de Météo-France. De la Normandie à l'Alsace, le soleil brillera dès le début de la journée, mais avec un temps sec et froid et des gelées généralisées.



Sur le reste du pays, la grisaille dominera le matin, avec des nuages bas ou des brumes et brouillards, sur le sud de la Garonne notamment. La région PACA restera sous le soleil toute la journée. L'après-midi, les éclaircies deviendront de plus en plus larges avec beaucoup de soleil sur une grande partie du pays.

Les températures continueront à baisser : on attend pour les minimales de - 4 à 1 sur le Nord-Ouest, de - 6 à - 4 sur le Nord-Est et le Nord, et de - 1 à 4 degrés sur la moitié sud. Les maximales varieront de 2 à 10 degrés sur la moitié nord, de l'Est vers l'Ouest, et de 8 à 16 degrés sur la moitié sud.