publié le 27/09/2017 à 07:00

Le temps de ce mercredi 27 septembre sera gris et nuageux dans le nord du pays, ensoleillé dans le Sud, selon Météo-France. Les nuages seront nombreux le matin sur la moitié nord. Les brouillards localement denses seront parfois tenaces et par endroits, il faudra attendre la mi-journée pour les voir se dissiper. L'après-midi, une nouvelle perturbation concernera les régions du Nord-Ouest. Il pleuvra faiblement sur la Bretagne puis la Basse-Normandie et les Pays de la Loire tandis que le ciel restera très nuageux à couvert sur les Hauts-de-France, la Haute-Normandie, l’Île-de-France puis sur le Centre et le Poitou-Charentes en fin de journée. Ailleurs, dès la mi-journée, les nuages se morcelleront et laisseront place à un ciel lumineux passagèrement voilé.



Sur la moitié sud, après dissipation des grisailles matinales, le journée sera ensoleillée, et ce malgré des voiles nuageux sur le Sud-Est. Sur les Alpes, des cumulus bourgeonneront sur le relief, pouvant aller jusqu'à donner une petite averse.

Sur le Sud-Ouest, soleil et ciel bleu domineront et le vent d'autan soufflera modérément en son domaine, atteignant les 60 km/h en pointe. Seul bémol sur le Roussillon où des stratus s'installeront pour l'après-midi et ne laisseront guère passer le soleil.

Les températures

Les températures minimales iront de 7 à 12 degrés dans les terres, 10 à 15 degrés sur les littoraux, localement 16 à 18 degrés en Corse et sur la Côte d'Azur.



Les maximales oscilleront entre 20 et 24 degrés en général, 18 et 20 degrés sur la Bretagne, 25 et 28 degrés au sud de la Garonne, dans la vallée du Rhône, en Corse et du Languedoc à la Côte d'Azur.