publié le 31/05/2016

7 départements (Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Cher) restaient

en alerte orange "pluies-inondations"



. Le Loiret est en alerte rouge aux inondations.



Des pluies soutenues parfois orageuses sont attendues mardi 31 mai dans le nord du pays, le temps sera plus sec et voilé dans le sud. Le corps pluvieux venu de Belgique s'enfoncera sur le nord de la France. Les pluies se prolongeront la nuit prochaine et mardi jusqu'en début d'après-midi sur la Champagne-Ardenne, les Hauts de France, la Haute Normandie, l'Île-de-France. Progressivement, elles toucheront la région Centre et l'ouest de la Bourgogne. Les cumuls attendus seront de l'ordre de 40 à 60 mm en 24 heures. Ces cumuls s'ajouteront aux pluies du week-end et pourront engendrer des inondations, notamment sur les départements proches de la Loire.



Des pluies tomberont, parfois en abondance, le matin sur les régions allant de la Normandie et l’Île-de-France au Centre et au Limousin. L'après-midi, ces pluies se décaleront un peu vers le Sud et l'Ouest et s'étireront du Cotentin au Massif central et Midi-Pyrénées, en restant continues sur le Centre. La Bretagne et la façade atlantique seront épargnées, excepté un risque d'ondée sur le sud de l'Aquitaine. Le ciel sera variable, chargé mais assez lumineux.

À l'arrière des pluies sur le Nord et l'Est, le ciel restera très nuageux ou couvert, avec de petites averses en journée principalement sur les Alpes. Sur le pourtour méditerranéen, le temps sera plus sec avec un vent d'ouest modéré, sous un ciel parfois très voilé mais pas menaçant.

Les températures

Les températures resteront inférieures aux normales. Voisines de 10 degrés en général le matin, elles ne dépasseront pas 13 à 17 degrés sur la plupart des régions l'après-midi. Elles atteindront 18 à 21 degrés sur la façade atlantique et culmineront entre 20 et 25 près de la Méditerranée et en Corse.