publié le 29/11/2016 à 06:03

Ce mardi 29 novembre, le temps sera ensoleillé et froid au nord, gris au sud, selon les prévisions de Météo-France. Le temps restera ensoleillé au nord de la Loire toute la journée, avec des gelées généralisées le matin, et un vent de secteur est amplifiant l'impression de fraîcheur. Sur la moitié sud, la grisaille prédominera, avec des brumes ou des bancs de brouillards sur le Sud-Ouest le matin. Des entrées maritimes boucheront le ciel du Languedoc-Roussillon et de l'ouest PACA, accompagnées de petites pluies, devenant éparses dans l'après-midi.



Sur les Pyrénées et son piémont, ainsi que sur les Alpes, les nuages alterneront avec de belles éclaircies. Elles gagneront une grande partie du Sud-Ouest dans l'après-midi. Le soleil brillera toute la journée sur l’Île de Beauté. Le vent d'est à nord-est soufflera assez fort sur la Corse et jusqu'à la Côte d'Azur, avec des rafales atteignant 80 à 90 km/h, voire 100 km/h sur le relief corse.

Les températures

Les températures seront en baisse : on attend sur la moitié nord de - 4 à 1 degrés de minimales, localement - 5 degrés dans le quart Nord-Est, et de 1 à 5 degrés sur la moitié sud.

Les maximales s'échelonneront de 2 à 6 degrés sur la moitié nord, et montent jusqu'à 7 à 13 degrés sur la moitié sud.