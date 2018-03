publié le 28/06/2016 à 05:56

Le temps mardi sera nuageux voire pluvieux dans le nord, notamment le nord-ouest, ensoleillé dans le sud, principalement sur le pourtour méditerranéen. De la Manche et la façade atlantique jusqu'aux frontières du nord et à la Franche-Comté, le ciel sera souvent bien encombré le matin, avec par moments quelques pluies faibles et éparses entre les Pays de la Loire, Poitou-Charentes et les frontières du nord, un peu plus fréquentes dans le nord-est.

L'après-midi, du Poitou-Charentes et l'Aquitaine au Centre et à la Bourgogne, les ondées s'estomperont et des éclaircies se développeront. En revanche, de la Bretagne à la Normandie, les nuages s'épaissiront et donneront un peu de pluie. Le vent d'ouest se renforcera jusqu'à 60 km/h près des côtes de Manche. Au sud, de Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes jusqu'au pourtour méditerranéen, le soleil restera généreux, le temps très agréable avec un vent faible.

Les températures

Les températures minimales iront de 11 à 15 degrés en général, jusqu'à 20 près de la Méditerranée. Les maximales atteindront 18 à 21 degrés près de la Manche et près de la frontière belge, 20 à 26 degrés des Pays de la Loire et Poitou-Charentes à la Lorraine et l'Alsace,24 à 29 degrés ailleurs, 27 à 32 dans le sud-est.