publié le 27/06/2017 à 07:00

Le temps de ce mardi 27 juin sera pluvieux avec des orages sur une grande partie du pays et les températures baisseront, selon les prévisions de Météo-France. En matinée, des pluies orageuses présentes un peu partout, s'organiseront en corps pluvio-orageux, très actif par le Sud-Ouest. Ces fortes pluies, orageuses, avec possibilité de grêle et de fortes rafales de vent, traverseront le Sud-Ouest en journée, s'étendront des Pyrénées au Massif central en fin d'après-midi, avant de se décaler en soirée vers le golfe du Lion et Rhône-Alpes. La situation s'annoncera également bien perturbée près de la Manche, avec des retours pluvieux et orageux assez actifs sur la Basse-Normandie le matin qui circuleront vers le Nord-Pas-de-Calais.



Les régions méditerranéennes et la vallée du Rhône profiteront encore d'une journée agréablement ensoleillée avant que les orages, en provenance du Sud-Ouest, ne s'étendent sur le Roussillon et le Languedoc à partir de la soirée.

Face aux risques d'orages violents ce mardi, Météo-France a placé dix-sept départements du Sud-Ouest et du Centre en vigilance orange. L'alerte court à partir de 16 heures ce mardi jusqu'à mercredi minuit. Les départements concernés sont : l'Allier (03) l'Aveyron (12), le Cantal (15), la Corrèze (19), la Creuse (23), la Dordogne (24), la Haute-Garonne (31), le Gers (32), la Gironde (33), les Landes (40), le Lot (46), le Lot-et-Garonne (47), le Puy-de-Dôme (63), les Pyrénées-Atlantiques (64), les Hautes-Pyrénées (65), le Tarn (81) et le Tarn-et-Garonne (82).

Les températures

Les températures amorceront une baisse, surtout sensible au Nord. Les températures minimales seront comprises entre 13 et 20 degrés en général entre la Manche et la Méditerranée, 19 à 23 sur le littoral corse.



Les maximales oscilleront entre 18 et 25 degrés sur le quart nord-ouest et nord du pays, 25 à 28 sur le Nord-Est, 24 à 29 degrés sur le Sud-Ouest et 27 à 33 sur les régions méditerranéennes.