publié le 31/10/2016 à 06:04

Le temps de ce lundi 31 octobre sera particulièrement ensoleillé et doux sur tout le territoire, selon le bulletin de Météo-France. Une fois de plus, les bancs de brouillard se formeront dans la nuit et seront présents le matin au nord de la Seine, de la Bourgogne au Val-de-Saône ainsi que sur le Sud-Ouest. Mais contrairement aux jours précédents, ils se dissiperont plus rapidement et laisseront place à un soleil généreux. Des nuages bas pourront s'attarder dans les vallées de l'Est et des entrées maritimes concerneront le pourtour du golfe du Lion dans la journée. Le vent d'autan se mettra en place en matinée dans son domaine et soufflera sensiblement sur les hauteurs du Lauragais.



Les températures seront fraîches le matin avec 2 à 6 degrés en général sur le pays. Elles seront plus douces sur le littoral et en région parisienne avec 8 à 10 degrés, ainsi que dans le Sud-Est où elles atteindront 12 à 15 degrés localement.



L'après-midi, les maximales seront encore douces pour la saison avec 13 à 19 degrés sur la moitié nord et 17 à 21 degrés dans le sud, jusqu'à 23 à 24 dans le Sud-Ouest.