Météo en France : les prévisions du lundi 30 octobre

publié le 30/10/2017 à 06:17

Le temps de ce lundi 30 octobre sera marqué par une nette amélioration sur l'ensemble du territoire, selon les prévisions de Météo-France. Sur le pourtour méditerranéen et la Corse, le temps restera bien ensoleillé mais le vent encore soutenu atteindra jusqu'à 80 à 90 km/h en basse vallée du Rhône, voire 100 km/h en matinée.



Sur le quart Sud-Ouest, la matinée sera grise sous un ciel couvert et bas, parfois accompagné de faibles pluies ou bruines. Au fil de la journée, les ondées s'estomperont et les nuages se limiteront au piémont pyrénéen. Sur le reste de l'Hexagone, les brouillards ou nuages bas fréquents en matinée feront place à de belles périodes ensoleillées sur l'Ouest le matin puis sur tout le territoire l'après-midi.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 1 et 5 degrés du Grand Est au Massif Central, le Centre et les Alpes, 6 à 12 degrés ailleurs, jusqu'à 13 à 15 degrés en Corse et sur le littoral provençal. L'après-midi, il fera de 19 à 23 degrés sur les régions méditerranéennes, 14 à 17 degrés de la Bretagne aux Pyrénées, 10 à 15 degrés partout ailleurs.