publié le 30/05/2016 à 05:57

Des fortes pluies vont toucher 22 départements du nord de la France, placés en vigilance orange. L'Île-de-France et les Hauts de France sont concernés, ainsi que les Ardennes, l'Aube, le Cher, l'Indre, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Marne, la Nièvre et l'Yonne.

Ce lundi 30 mai au matin, des pluies continues et marquées se mettront en place de la frontière belge à la Normandie en passant par la région parisienne, apportant des cumuls significatifs sur la journée. Ces pluies dureront jusqu'à lundi soir et glisseront sur le centre du pays.



Du nord de l'Aquitaine au Centre, le temps restera également pluvieux toute la journée. Quelques coups de tonnerre pourront se faire entendre. Des averses circuleront du Sud-Ouest aux Alpes avec des passages pluvieux plus fréquents de l'Auvergne au Nord-Est, pouvant être accompagnés d'orages. De la Bretagne à la Manche, le ciel sera lumineux, mais quelques averses s'échapperont des nuages. Dans l'après-midi, les conditions s'amélioreront sur les pays de Loire avec des pluies devenant faibles.

Seules les régions méditerranéennes conserveront un temps sec avec un ciel alternant entre éclaircies et passages nuageux. Le vent d'ouest sera sensible sur les côtes varoises. Des rafales comprises entre 70 et 80 km/h souffleront sur les caps corses.

Les températures

Les minimales seront comprises entre 9 et 15 degrés. Les maximales resteront fraîches pour la saison et oscilleront entre 15 et 20 degrés sur l'ensemble du pays. Elles atteindront 20 à 25 degrés dans le Sud-Est et en Corse.