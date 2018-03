publié le 30/01/2017 à 06:06

Un temps très nuageux va s'imposer lundi 30 janvier sur la plupart des régions, avec des pluies faibles sur une bonne moitié nord du pays, selon les prévisions de Météo-France. Tout au long de la journée, les nuages domineront sur la moitié nord du pays et dans le Sud-Ouest. Ils donneront des pluies faibles sur une bonne moitié nord du pays et plus localement sur le Massif central. L'après-midi, il neigera faiblement sur les Alpes du Nord vers 1.700 mètres d'altitude.



Dans le Sud-Est, des entrées maritimes seront présentes dès le matin sur le Languedoc-Roussillon et la basse vallée du Rhône. Ailleurs, le ciel sera plus lumineux, mais les éclaircies matinales s'estomperont dans l'après-midi. Quelques gouttes seront possibles sur l'ouest de la Corse.

Le matin, de petites gelées seront à craindre sur l'extrême est du pays, où les températures oscilleront entre 0 et -2 degrés. Ailleurs, les minimales iront de 2 à 10 degrés de l'intérieur vers les côtes et grimperont jusqu'à 11 à 15 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 5 à 9 degrés sur l'Est, 10 à 15 degrés ailleurs, jusqu'à 16 à 18 degrés dans les Pyrénées-Atlantiques.