publié le 29/05/2017 à 09:09

Une perturbation pluvio-orageuse, rentrée par la Bretagne et les Pays de la Loire durant la nuit, progressera lundi 29 mai dans la journée sur la moitié ouest du pays, selon les prévisions de Météo-France. Précédée de nuages élevés de plus en plus épais et parfois accompagnée d'ondées, cette perturbation s'étendra en fin d'après-midi de l'Aquitaine et de l'ouest de Midi-Pyrénées au Poitou-Charente, à la Haute-Normandie et au Nord-Pas-de Calais. Les orages y seront parfois marqués, notamment l'après-midi sur un axe Midi-Pyrénées- Limousin- Centre et l'est des Hauts-de-France, avec possibilité de grêle.



Sur la moitié est, le temps deviendra lourd et parfois menaçant par l'ouest mais la journée s'annonce largement ensoleillée et chaude du Nord-Est jusqu'aux régions méditerranéennes. Après le passage pluvieux et orageux, le calme reviendra sur la Bretagne, puis les Pays de Loire et le Cotentin mais sous un ciel assez nuageux. Le vent marin entretiendra les nuages bas matinaux autour du golfe du Lion, puis il se calmera et les nuages bas se morcelleront.

Les températures

Les températures minimales varieront entre 12/14 sur la Bretagne jusqu'à 18/19 degrés plus à l'est et au sud. Les maximales seront en baisse par l'ouest et atteindront 18 à 23 sur le Nord-Ouest, 23 à 28 sur les autres régions de la moitié ouest et le pourtour méditerranéen, et 30 à 34 de la Provence, à Rhône-Alpes au quart nord-est.