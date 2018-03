publié le 27/02/2017 à 05:56

Météo France a placé en "vigilance orange" sept départements de l'Ouest du pays en raison du risque de vagues-submersions pour la journée du mardi 28 février. Sont concernés la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Finistère, la Vendée et la Loire-Atlantique, et mardi à partir de 4 heures du matin jusqu'à 21 heures. Le littoral passe en vigilance orange avec des vagues pouvant atteindre huit mètres.

Une nouvelle perturbation arrivée dans la nuit sur la pointe bretonne s'enfoncera ce lundi 27 février en matinée dans le Nord et l'Ouest, avant de gagner l'Est et le Sud en fin de journée, selon Météo-France. Le matin, les pluies seront brèves mais temporairement soutenues, accompagnées d'un vent de sud-ouest assez fort. Le long de la Manche, il soufflera jusqu'à 80/90 km/h, localement 100 km/h.

Ce temps agité se décalera rapidement vers l'Est et le Sud avant de s'étirer en fin de journée de l'Aquitaine à l'Auvergne et à l'Alsace. Le temps sera également couvert près de la Méditerranée, mais les petites pluies n'arriveront qu'en soirée.



Après le passage de ce front, le temps restera instable avec de fréquentes giboulées, entrecoupées de courtes éclaircies. Des orages circuleront l'après-midi, avec parfois du grésil ou de la neige roulée, dans une atmosphère rafraîchie.

Les températures

Les températures minimales iront de 4 à 9 degrés en général, 0 à 3 en Auvergne-Rhône-Alpes, les maximales varieront entre 9 et 12 degrés au nord de la Loire, 13 à 16 en général ailleurs, 17 à 20 au sud de la Garonne.