et AFP

publié le 30/03/2017 à 05:25

Ce jeudi 30 mars, la journée s'annonce quasi estivale avec des températures encore en hausse, proches des records au Nord, selon les prévisions de Météo-France. Au Nord, les minimales iront de 5 à 11 degrés, et les maximales varieront entre 19 et 23 degrés, des valeurs voisines des records pour un mois de mars. Côté ciel, des bancs de nuages élevés circuleront, souvent épais sur le Nord-Ouest. Ils n’altéreront pas l'impression de beau temps, excepté sur le Finistère où quelques gouttes seront possibles.



Sur la moitié sud, le ciel sera le plus souvent dégagé, partiellement voilé sur l'Aquitaine. Toutefois en cours d'après-midi des entrées maritimes de nuages bas se formeront autour du golfe du Lion, limitées au littoral.

Les maximales varieront entre 22 et 25 degrés en général, 17 à 22 sur le Languedoc-Roussillon avec un vent marin sensible. Le vent d'Autan soufflera également modérément sur le midi toulousain.