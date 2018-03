publié le 30/06/2016 à 06:00

Le temps jeudi 30 juin sera encore pluvio-orageux sur le sud-est dans la matinée et faiblement pluvieux sur la moitié nord-ouest. En début de journée, des pluies ou des averses orageuses se déclencheront sur le Sud-Est jusqu'au pourtour du golfe du Lion. Elles survoleront rapidement la région PACA. L'après-midi, les ondées s'espaceront. Elles céderont la place à quelques belles éclaircies en plaine et bord de mer. Les reliefs des Alpes et des Pyrénées resteront exposés à des averses plus soutenues.



Ce sera une journée plutôt agréable, de l'Auvergne aux frontières allemandes, partagée entre nuages et belles périodes ensoleillées. Le soleil reviendra un peu plus tard sur le sud de l'Aquitaine. Sur la moitié nord-ouest en revanche, le ciel restera très nuageux voire couvert. Il y aura de petites pluies de la Bretagne et des Pays de la Loire au Benelux, poussées par un vent modéré de sud-ouest.

Les températures

Les températures minimales iront de 13 à 16 degrés en général. Elles iront de 17 à 20 degrés en vallée du Rhône et sur les plages de Méditerranée. L'après-midi, il fera 19 à 24 degrés sur la moitié nord-ouest, 24 à 28 sur le flanc est et la moitié sud, puis jusqu'à 28 à 32 de la moyenne vallée du Rhône à l'arrière-pays méditerranéen.