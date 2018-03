publié le 29/09/2016 à 06:02

Le soleil dominera largement jeudi 29 septembre, sauf dans le Nord-Ouest où le temps restera maussade, selon les prévisions de météo-France. Des côtes de la Manche au Pays de la Loire et les Ardennes, le ciel sera très nuageux dans la matinée avec quelques petites pluies ou bruines sur le littoral mais la grisaille se dissipera rapidement du sud de l’Île-de-France à la Vendée et la Loire Atlantique. Le soleil sera au rendez-vous dans l'après-midi sauf de la Bretagne à la Côte d'Opale tandis que passages nuageux et timides éclaircies alterneront des Pays de la Loire à l'Aisne et sur les Ardennes. Quelques nuages se développeront sur les côtes de l'Aquitaine, des Charentes et autour du Golfe du Lion.



L'après-midi, les températures maximales s'échelonneront entre 22 et 27° sur la moitié Nord et entre 26 à 30° sur la moitié Sud. Une "alerte orange cyclonique" était en cours mercredi en Martinique et "une vigilance orange" en Guadeloupe, ont annoncé les préfectures des deux départements, la Martinique ayant décidé la fermeture des écoles et des crèches toute la journée, en raison de la "tempête tropicale forte", baptisée Matthew.