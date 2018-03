publié le 29/12/2016 à 06:01

Le soleil brillera presque partout ce jeudi 29 décembre sauf au nord où la matinée sera marquée par le brouillard et le froid s'accentuera, selon Météo-France. L'anticyclone s'imposera sur le pays. Les brouillards matinaux seront fréquents, localement denses et givrants dans le Nord-Est et n'épargnant que le Sud-Est. La grisaille pourra être tenace par endroits particulièrement dans le Val de Saône, en Alsace et en Lorraine où le ciel restera nuageux toute la journée.



Ailleurs, le soleil prédominera sur la majeure partie du pays malgré un ciel temporairement voilé sur le centre et le sud-Ouest du pays. Sur les Charentes et l'Aquitaine, des nuages bas et de la grisaille s'imposeront dans la journée. Un vent d'est soufflera sur la côte méditerranéenne y amenant parfois des nuages bas sur l'ouest du Languedoc et sur le Roussillon. Le vent soufflera modérément sur les côtes varoises et la Corse.

Les températures

Le froid s'accentuera. Les températures minimales iront de -6 à -2 degrés du Nord au Nord-Est au Massif central et jusqu'aux Alpes, -3 à +2 degrés ailleurs. En Corse et sur le pourtour méditerranéen, elles atteindront 6 à 11 degrés.

Les maximales iront de 2 à 7 degrés sur le Nord-Est, 4 et 9 degrés sur le Nord-Ouest, 9 à 15 degrés sur la moitié sud, localement 16 sur la côte varoise et la Corse.