Météo en France : les prévisions du dimanche 31 décembre 2017

publié le 31/12/2017 à 07:39

Une nouvelle perturbation abordera dimanche matin le Nord-Ouest en donnant des pluies continues, parfois marquées du Finistère à la Manche. Ce temps maussade gagnera les régions du Poitou aux Ardennes à la mi-journée, toujours avec des pluies soutenues par moments. Cette onde perdra de son activité en se décalant plus à l'est.



La journée se déroulera sous un ciel majoritairement bleu au sud. Un voile de nuage s'imposera en cours d'après-midi annonçant l'arrivée de la perturbation. En soirée, cette dernière concernera les régions allant du piémont pyrénéen à l'Alsace, avec de la neige sur le relief des Pyrénées à partir de 1200 m. Les pluies s'estomperont de l'estuaire de la Gironde au nord de la région parisienne. En revanche, des averses prendront le relais de la pointe bretonne à la frontière belge. Elles pourront s'accompagner de quelques coups de tonnerre sur les côtes.

Du golfe du Lion aux Alpes, le soleil sera assez généreux en journée. Le vent de sud-ouest soufflera en rafales comprises entre 60 et 70 km/h sur le littoral atlantique et dans les terres du Poitou aux Ardennes. Ces rafales atteindront 80 à 90 km/h des côtes vendéennes au Finistère et sur le littoral de la Manche, voire 100 km/h ponctuellement. Sur les crêtes pyrénéennes, le vent sera également assez fort.

Côté températures

Au petit matin, on attend entre 1 et 5 degrés sur le massif Central et les Alpes, 5 à 10 degrés en général ailleurs. Les maximales atteindront 9 à 14 degrés sur la moitié nord et 13 à 17 degrés sur la moitié sud.