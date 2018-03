Météo en France : les prévisions du dimanche 30 octobre

publié le 30/10/2016 à 06:56

Le temps dimanche sera marqué par davantage d'éclaircies au nord avec la levée d'un petit vent d'est, selon les prévisions de Météo-France. Les conditions resteront anticycloniques et le temps automnal.



Le matin sera souvent gris sur la moitié nord jusqu'au lyonnais, avec des brouillards localement. Toutefois, un petit vent d'est se lèvera, plus modéré en Manche, et les brouillards se lèveront assez rapidement, excepté dans quelques vallées abritées comme le val de Saône. L'après-midi sera généralement bien ensoleillée excepté quelques rares plaques de grisaille récalcitrantes dans l'Est. Au sud, après la levée des brouillards en vallée de Garonne avant la mi-journée, le ciel sera clair.

Les températures seront globalement stationnaires. Les minimales iront de 4 à 8 degrés en général, 9 à 13 au bord de la Méditerranée, les maximales de 13 à 17 degrés de l'Est à la Bretagne, 17 à 22 degrés au sud de la Loire et sur PACA, 23 à 25 degrés au pied des Pyrénées.