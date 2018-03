Météo en France : les prévisions du dimanche 30 juillet

publié le 30/07/2017 à 07:19

Le temps dimanche sera perturbé et orageux du Sud-Ouest au Nord-Est, selon les prévisions de Météo-France.

Le ciel y sera généralement couvert et accompagné d'averses localement orageuses. Au lever du jour, des averses orageuses concerneront surtout les régions de la Nouvelle-Aquitaine, l'ouest de Midi-Pyrénées jusqu'au Berry.



Les orages se multiplieront en journée et s'étendront progressivement vers le Massif central puis vers les régions de l'Est s'étendant en cours d'après-midi de la Lorraine et l'Alsace à l'Auvergne - Rhône-Alpes et jusqu'aux Alpes du sud. Les plus forts orages pourront alors donner de la grêle et de fortes rafales de vent.

Sur le Nord-Ouest, passages nuageux et éclaircies alterneront avec quelques averses possibles.

Ce temps variable gagnera progressivement toute la moitié ouest et le nord du pays. Le vent d'ouest à sud-ouest soufflera modérément le long de la Manche atteignant temporairement des pointes à 70 km/h sur le littoral pas-de-calaisien en début de journée. Autour de la Grande Bleue, le soleil dominera et la chaleur persistera. L'après-midi, un vent de sud modéré se mettra en place dans la vallée du Rhône.

Les températures

Les minimales seront comprises entre 14 et 21 degrés du Nord-Ouest vers le Sud-Est, 22 et 23 degrés en Corse. L'après-midi, les maximales, en légère baisse, iront de 19 à 25 degrés du Nord-Ouest aux côtes d'Aquitaine et sur le nord du pays, 23 à 28 sur le Nord-Est, 25 à 30 dans le Sud-Ouest, 25 à 28 sur les côtes méditerranéennes, jusqu'à 35 dans le sud-est du pays.