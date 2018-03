Météo en France : les prévisions du dimanche 29 octobre

publié le 29/10/2017 à 07:30

Au lever du jour, les brumes et brouillards matinaux seront une fois de plus nombreux sur le pays, en particulier du Sud-Ouest à la Normandie. Sur les deux tiers nord du pays, une fois cette grisaille matinale dissipée, le ciel restera très nuageux à couvert et de faibles pluies ou bruines circuleront près des frontières du Nord ainsi que sur le Centre.



L'après-midi, les éclaircies reviendront par le Nord et concerneront les régions des Hauts-de-France à l'Alsace. Un risque de faibles ondées persistera toutefois sur l'ensemble de la zone, en particulier sur le massif Central et les Vosges.

Sur le tiers sud, le temps sera davantage contrasté. De PACA au Languedoc-Roussillon jusqu'aux Pyrénées, la journée sera bien ensoleillée, malgré des nuages un peu plus présents l'après-midi sur la chaîne pyrénéenne. Mistral et tramontane resteront forts. Il atteindront 90 à 100 km/h en rafale, voire 110 km/h sur les Bouches du Rhône.

Sur le Sud de l'Aquitaine et Midi-Pyrénées, la dissipation des brouillards matinaux sera parfois lente. La journée se déroulera ensuite sous un ciel changeant où alterneront passages nuageux plus ou moins larges et éclaircies. En fin d'après-midi, les nuages s'imposeront et seront parfois porteurs d'une ondée.

Les températures

Les températures seront assez hétérogènes. Elles iront de 8 à 14 degrés des Hauts-de-France à la Bretagne et les Pays de la Loire ainsi que de PACA au Languedoc-Roussillon, jusqu'à 16 degrés en Corse et de 4 à 9 degrés ailleurs.



Les maximales oscilleront entre 11 et 16 degrés sur la moitié nord, 15 et 21 degrés sur la moitié sud, jusqu'à 24 à 26 degrés en Provence et sur la Côte d'Azur.