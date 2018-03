Météo en France : les prévisions du dimanche 29 janvier

publié le 29/01/2017 à 07:23

Le nord-ouest va faire face à une nouvelle perturbation ce dimanche 29 janvier. Pour le reste du pays, ce sont principalement des nuages et de la grisaille qui habilleront le ciel, selon Météo-France.



Au lever du jour, la grisaille sera donc bien présente sur une grande partie du pays, avec localement des brouillards sur le Poitou, le Centre, l'Île-de-France et le Nord. Quelques gouttes pourront faire leur apparition. Des plaques de verglas sont à prévoir localement sur la Bretagne, dans l'intérieur des terres, en début de matinée. Une nouvelle perturbation abordera la Bretagne en début de matinée, donnant des pluies faibles. Elles gagneront l'ensemble de la région et le Cotentin à la mi-journée, puis les Pays de Loire, la Normandie et les Hauts-de-France dans l'après-midi.

Sur le sud-est et la Corse, le temps restera bien nuageux avec quelques pluies résiduelles. De l'Aquitaine jusqu'au Languedoc-Roussillon, les éclaircies seront plus larges dès le matin, et s'étendront jusqu'au sud du Centre et le sud de la Bourgogne dans l'après-midi. Le vent de sud à sud-ouest se renforcera en matinée sur les côtes bretonnes et le littoral de la Manche, atteignant dans l'après-midi les 70 km/h.

Les températures

Les températures minimales oscilleront entre 0 et 3 degrés, -1 et -3 degrés sur le nord-est, 4 et 9 degrés sur le littoral atlantique et les côtes méditerranéennes. Les maximales remonteront, avec 4 à 10 degrés sur la moitié nord et 7 à 16 degrés sur la moitié sud du pays.