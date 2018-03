Météo en France : les prévisions du dimanche 28 mai 2017

publié le 28/05/2017 à 06:43

Sur la Bretagne et la Basse-Normandie, le temps sera assez agité du matin au soir avec des nuages souvent menaçants et des averses parfois orageuses. De l'Aquitaine aux Pays de Loire et aux frontières du nord, il y aura quelques passages nuageux, quelques gouttes près de la Manche le matin, mais le temps sera bien lumineux, voire ensoleillé.



Ailleurs, hormis quelques entrées maritimes le matin sur le Languedoc-Roussillon, et un risque d'averses sur le relief des Alpes et du Jura l'après-midi, la journée s'annonce estivale, bien ensoleillée et chaude. Le vent d'autan se renforcera et approchera les 80 à 90 km/h en rafales sur les hauteurs du Tarn, 60 à 70 km/h en plaine toulousaine.



Les températures minimales iront de 12 à 18 degrés, 20 en Aquitaine. L'après-midi, il fera 22 à 25 degrés près des côtes bretonnes, de la Manche et autour du golfe du Lion. Les maximales atteindront 25 à 30 degrés dans les terres en Languedoc-Roussillon ou entre Manche et Pays de Loire, et 30 à 34 degrés ailleurs, jusqu'à 35 degrés entre région parisienne, Champagne et Bourgogne.