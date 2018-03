Météo en France : les prévisions du dimanche 26 février

publié le 26/02/2017 à 07:26

Le temps sera gris et humide par l'ouest ce dimanche 26 février, selon les prévisions de Météo-France. Une perturbation très peu active traversera le pays. Le matin, un ciel gris recouvrira déjà le nord-ouest, de la Manche jusqu'aux Pays de la Loire, le Poitou-Charentes et les plaines du sud-ouest. Cette grisaille se doublera parfois de brouillards près de la Garonne et donnera quelques pluies ou bruine ailleurs.



Sur le reste du pays, à part quelques brouillards dans les vallées du nord-est, on profitera d'un ciel lumineux en matinée, juste voilé. Mais au fil de la journée, le ciel se couvrira et apportera quelques gouttes jusqu'à la Champagne-Ardenne, la Lorraine, la Bourgogne, le Centre, l'Auvergne et le Sud-ouest. De la Bretagne et des Pays de la Loire aux Hauts de France, le temps s’asséchera mais les éclaircies resteront timides et le vent de sud-ouest se renforcera un peu pour atteindre 70 km/h en rafales sur les côtes de la Manche.

Malgré des passages en nuages élevés, un soleil agréable résistera près des Pyrénées, de l'Alsace à la Franche-Comté et de Rhône-Alpes au pourtour méditerranéen. Seul l'ouest de la Corse passera la journée sous de nombreux nuages.

Les températures

Côté températures, le matin, avec +2 à -2 degrés prévus sous abri, de petites gelées seront possibles de la Lorraine et de l'Alsace au Massif central et jusqu'à l'arrière-pays méditerranéen. Il fera entre 2 et 6 degrés ailleurs, 6 à 9 en bord de mer. Les températures maximales seront comprises entre 10 et 15 degrés en général, jusqu'à 15 à 18 sur les régions méditerranéennes et plus localement au sud de la Garonne.