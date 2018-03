publié le 09/03/2018 à 07:00

Vendredi 9 mars au matin, le ciel sera très nuageux sur un grand quart nord-ouest jusqu'au Poitou-Charentes, le Limousin, la Bourgogne, la Champagne-Ardenne et la Lorraine, avec quelques pluies éparses. Ce temps maussade sera précédé de courtes éclaircies sur le Nord-Pas-de-Calais.



L'après-midi, les régions situées au nord de la Loire jusqu'à l'Île-de-France et jusqu'au Benelux et la Lorraine conserveront un ciel à dominante grise avec de petites ondées, des pluies temporairement plus marquées sur la Bretagne et le Cotentin.

Du Golfe du Lion au sud du Massif central, la grisaille sera dense dès le matin, accompagnée de pluie faible sur le Languedoc. Ces pluies deviendront plus régulières sur les Cévennes en journée. En moyenne vallée du Rhône et sur Paca, après quelques belles éclaircies, nuages et ondées faibles viendront gâcher l'après-midi.

Sur le reste du pays, le ciel sera plus lumineux, passagèrement très voilé. Une petite ondée ne sera pas exclue ici et là l'après-midi.



En de nombreuses régions, le vent de sud à sud-est deviendra sensible. Il soufflera jusqu'à 60/70 km/h en rafales dans le domaine de l'Autan, dans l'axe Rhône-Saône et sur la pointe bretonne. De bonnes rafales balaieront également l'ouest des Pyrénées.

Les températures

Le matin, il fera entre +2 et localement -1 dans l'arrière-pays provençal et sur le Nord-Pas-de-Calais, entre 3 et 8 degrés ailleurs.



Les températures maximales afficheront 10 à 16 degrés en général du Nord au Sud, localement 17 ou 18 entre le Poitou-Charentes, le Berry et les vallées d'Auvergne, 17 à 19 sur le Sud-Ouest.