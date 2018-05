publié le 04/05/2018 à 05:48

En Corse, le temps restera perturbé et instable ce vendredi 4 mai avec des averses parfois orageuses plus marquées sur l'est de l'île.



De Midi Pyrénées au Jura et aux Alpes, les nuages seront nombreux, ils ne laisseront que peu de place aux éclaircies et laisseront échapper quelques gouttes sur les hauteurs. Des précipitations plus continues affecteront les Alpes frontalières.

Les nuages seront moins épais autour du golfe du Lion alors que sur PACA un orage isolé sera possible l'après-midi. Mistral et tramontane souffleront respectivement à 70 et 90 km/h en rafales.

Partout ailleurs, sur la moitié nord du pays et au nord de la Nouvelle Aquitaine, le soleil s'imposera et brillera généreusement après dissipation de la grisaille matinale.

Les températures

Le matin, les températures s'échelonneront de 3 à 11 degrés, jusqu'à 11 à 14 degrés autour de la Méditerranée.



L'après-midi, il fera 13 à 15 degrés près de la Manche et près des Pyrénées, 16 à 24 degrés sur la plupart des régions.