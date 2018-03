publié le 26/01/2018 à 07:00

Le temps de ce vendredi 26 janvier sera marqué par le maintien de précipitations sur une large partie du pays avec à la clef, le maintien de la vigilance orange crues dans 14 départements sur les bassins de la Seine, de la Saône et de leurs affluents (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Eure, Loiret, Yvelines, Val-d'Oise, Seine-et-Marne, Marne, Aube, Yonne, la Saône-et-Loire et le Jura).



Cinq autres départements sont en vigilance orange neige-verglas (Loire, Haute-Loire, Aveyron, Ardèche et Lozère).



La perturbation se décalera à l'Est et s'étendra du pourtour méditerranéen à l'Alsace Lorraine, et sur l'est de Midi-Pyrénées en donnant des pluies faibles. D'importantes chutes de neige sont attendues en journée sur l'est du Massif Central, la Loire, les monts du lyonnais et jusqu'en Aveyron à partir de 500/600 mètres.

Ce fort épisode neigeux sur l'est du massif Central a entraîné le placement en vigilance orange neige verglas de sept départements : Cantal, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Lozère, Ardèche et Aveyron de vendredi 2 heures à samedi matin. La limite pluie neige s'abaissera vers 500 mètres.

Tramontane au Sud

Ailleurs en Auvergne, la limite pluie neige se situera vers 700/800 mètres, ainsi que sur le Jura. Du Languedoc aux Cévennes, les cumuls de pluie seront significatifs en journée. On attend une vingtaine de centimètres de neige sur le relief cévenole à partir de 600/700 mètres.





Ce temps pluvieux s'étendra au Sud-Est en soirée et s'accompagnera de quelques coups de tonnerre. En Corse, le ciel sera plus lumineux et le temps restera sec.



Sur le piémont pyrénéen, les nuages domineront et seront porteurs de pluie. De la neige tombera sur les massifs à partir de 600 mètres.



Ailleurs du Sud-Ouest aux Ardennes et jusqu'en Bretagne, le ciel restera gris mais ne donnera pas de pluie. Seules quelques averses pourront se produire en matinée sur les côtes de Manche.



La Tramontane s'établira dans son domaine et soufflera en rafales voisines de 90 km/h. Le vent d'est sera soutenu sur les côtes de Provence, les rafales atteignant les 80 km/h.

Températures en baisse

Les températures minimales s'échelonneront de 0 à 3 degrés sur le massif Central, 3 à 8 degrés ailleurs sur le pays, jusqu'à 9 à 12 degrés en Corse.



Dans l'après-midi, on attendra entre 5 et 8 degrés du Nord-Est à la vallée du Rhône, 8 à 12 degrés sur le reste du pays, voire 14 à 18 degrés de la côte d'Azur à la Corse.