publié le 01/06/2018 à 05:50

Du littoral du Pas de Calais à la Normandie, en Bretagne, Pays de la Loire, sur le Centre, le Poitou-Charentes et le nord de l'Aquitaine, après un début de journée très nuageux, doublé de bancs de brouillard au nord de la Seine, et parfois ponctué d'une ondée, le ciel prendra un aspect plus clément ce vendredi 1er juin. L'après-midi, on appréciera une alternance entre éclaircies et passages nuageux le plus souvent inoffensifs.



Sur les plages de Méditerranée, les nappes de grisaille matinales céderont aussi la place à d'agréables périodes ensoleillées.

Dans l'arrière pays méditerranéen, comme sur le sud-ouest et les régions de l'est jusqu'à l’Île-de-France et le nord de la Seine, le temps restera instable. Toutefois l'activité sera souvent en atténuation par rapport aux jours passés.

Des orages traîneront encore sur le nord-est le matin. Le risque persistera l'après-midi sur le Grand-Est, notamment sur l'est de la Lorraine et l'Alsace.



Ailleurs, les averses se multiplieront passé midi mais les évolutions orageuses se limiteront le plus souvent aux zones de relief.

Les températures

Les températures matinales seront comprises entre 11 et 14 degrés, localement 15 à 17 en plaine d'Alsace et en bord de Méditerranée.



Les maximales atteindront 18 à 24 degrés en général, parfois 25/26 autour de la vallée de la Garonne, 25 à 27 dans l'arrière-pays méditerranéen.