et AFP

publié le 18/05/2018 à 05:45

Un ciel très nuageux dominera au nord de la Seine le matin du vendredi 18 mai. Il deviendra plus ensoleillé l'après-midi. Sur le reste de la moitié nord jusqu'au nord de l'Aquitaine, le soleil s'imposera largement malgré quelques nuages d'altitude.



Le ciel sera également largement ensoleillé près de la Méditerranée après quelques nuages le matin sur les côtes du Roussillon et avec quelques cumulus en journée sur le relief corse.

En revanche, du Sud-Ouest aux régions de l'Est, les nuages seront plus souvent présents avec, le matin, beaucoup de grisaille et de brumes matinales du sud de la Garonne jusqu'au pied des Pyrénées.

En journée, des cumulus se développeront sur le relief allant parfois jusqu'à l'ondée orageuse sur les Pyrénées, le sud du Massif central et sur les Alpes.

Les températures

Les températures minimales seront plus fraîches sur la moitié nord avec 4 à 9 degrés, 9 à 13 degrés sur la moitié sud.



Les maximales seront quasi stationnaires avec 14 à 18 degrés près de la Manche, 18 à 23 en général ailleurs, 23 à 24 en vallée de Garonne, 24 à 26 dans la vallée du Rhône.