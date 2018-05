Des personnes prennent le soleil et se beignent, le 29 juillet 2004 au Trocadéro à Paris

publié le 11/05/2018 à 05:47

Ce vendredi 12 mai, de l'instabilité s'attardera sur l'extrême sud-est du pays et quelques averses localement orageuses seront encore à craindre sur le Jura, vers les Alpes et le nord de la Corse.



D'autre part, un temps très nuageux et faiblement pluvieux concernera l'ouest de la Bretagne avec un vent de sud jusqu'à 70 km/h en rafales sur le Finistère.

Ailleurs, le temps sera généralement bien ensoleillé malgré l'arrivée d'un voile nuageux. Dans l'après-midi, une petite averse sera possible sur les Pyrénées-Orientales.

Le matin, les températures iront de 4 à 10 degrés de l'intérieur vers les côtes, jusqu'à 11 à 16 degrés dans le Sud-Est.



L'après-midi, il fera 16 à 20 degrés près de la Manche, 20 à 24 degrés ailleurs, jusqu'à 25 à 26 dans le Sud-Ouest.