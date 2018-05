Météo en France du samedi 5 mai 2018 : estival au nord, plus instable au sud

et AFP

publié le 05/05/2018 à 07:04

Ce samedi, le soleil et la douceur seront au rendez-vous dans le nord du pays alors que la météo s'annonce moins clémente dans le sud, selon les prévisions de Météo-France.



Sur les régions méditerranéennes, le temps est encore bien menaçant. En journée, des ondées parfois orageuses se développent en premier lieu sur le relief, notamment sur les Alpes du Sud frontalières et sur le relief des Pyrénées orientales. La tramontane faiblit. Ces ondées déborderont en plaine en fin de journée. En Corse, le temps reste instable, en particulier sur l'est de l'île. Les averses orageuses y seront fréquentes. Sur les extrémités de l'île de beauté, le vent d'est souffle jusqu'à 80 km/h en rafales.

Sur le Sud-Ouest, nuages et éclaircies se partagent le ciel. Les nuages sont nombreux en début de journée de l'Auvergne aux Pyrénées. Les éclaircies reviennent plus généreusement en mi-journée. Quelques gouttes sont possibles au pied des Pyrénées.

Sur une grande moitié nord en revanche, le temps reste sec et généralement bien ensoleillé après quelques grisailles côtières près de la Manche.

Les températures

Les températures sont en hausse. Le matin, les minimales vont de 7 à 13 degrés, 13 à 16 degrés autour de la Méditerranée. L'après-midi, il fait 19 à 25 degrés sur la plupart des régions, localement 12 à 14 près de la Manche mais jusqu'à 26 degrés en plaine d'Alsace ou en Provence.