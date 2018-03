Météo en France du samedi 27 janvier : un temps gris dans le Nord

publié le 27/01/2018 à 07:55

Le temps de ce samedi 27 janvier sera sec et lumineux dans le Sud, gris dans le Nord, selon les prévisions de Météo-France qui a placé dix-neuf départements en alerte orange inondations et neige-verglas. Quinze départements sont toujours en vigilance orange en raison des crues jusqu'à samedi 16 heures sur les bassins de la Seine, de la Saône et de leurs affluents, ainsi que la Meuse pour les rivières Saulx et Ornain. Le pic de crue de la Seine attendu ce weekend à Paris devrait finalement être moins élevé que celui de 2016.



Quatre autres départements restent en vigilance orange neige-verglas : l'Ardèche, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère et jusqu'à samedi 10 heures. Une perturbation neigeuse s'étendra de l'est du massif Central jusqu'aux Préalpes. Il neigera vers 300 ou 400 m sur la Drôme, la Haute-Loire et le sud de la Loire, vers 600 m sur l'Ardèche et la Lozère. Il s'agira de neige humide et collante. Ces chutes de neige faibliront en première partie de nuit tandis que la limite pluie-neige remontera par le sud vers 800-900 mètres.

Quelques pluies intermittentes persisteront en matinée sur la Provence et la Côte d'azur, ainsi que quelques flocons sur l'est du Massif central et les Alpes du sud, puis le temps s'améliorera. Des éclaircies se développeront, plus larges sur l'intérieur des Alpes. Le risque d'averse se limitera progressivement au littoral du Var et des Bouches-du-Rhône.

Le ciel restera néanmoins chargé sur le Sud-Est, malgré une tramontane modérée (jusqu'à 70 km/h). Il sera variable en Corse, plus lumineux sur la façade occidentale. Du Sud-Ouest au Nord-Est, le ciel sera souvent gris le matin, avec des brouillards localement. La grisaille se morcellera, le temps sera calme et sec, souvent lumineux l'après-midi.



Près de la Manche, le temps sera en revanche couvert le matin avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation océanique. Les bruines présentes en Bretagne gagneront les Pays de la Loire, la Normandie et les Hauts-de-France l'après-midi, l'Ile-de-France sera épargnée.

Les températures

Les températures minimales iront de 2 à 6 degrés en général, 5 à 10 sur le Sud-Est. Les maximales atteindront 7 à 12 degrés d'Est en Ouest, 11 à 15 près de la Méditerranée.