Météo en France du samedi 19 mai 2018 : du soleil sur une grande partie du pays

publié le 19/05/2018 à 07:30

Le soleil sera bien présent dès ce samedi 19 mai au matin sur une grande partie du pays, mis à part le sud de la Garonne et les Hauts de France, où des brumes et des nuages bas masqueront le ciel, selon le bulletin de Météo-France. Cette grisaille se dissipera parfois lentement en cours de matinée, puis laissera la place à un ciel variable plutôt bien ensoleillé.



L'après-midi, les nuages se développeront à nouveau sur les Pyrénées, le Massif central, le Jura et les Alpes, et des averses se déclencheront en seconde partie d'après-midi, pouvant localement aller jusqu'à l'orage.

Ces averses pourront déborder par endroits en fin de journée jusqu'en plaine. Quelques averses seront également possibles sur le relief corse l'après-midi. Ailleurs, ce sera un franc beau temps, avec temporairement un ciel un peu voilé.

Les températures

Les températures minimales varieront entre 5 et 10 degrés sur la moitié nord du pays, et entre 8 et 14 degrés sur la moitié sud. Les maximales s'étaleront de 19 à 25 degrés, et resteront plus fraîches près de la Manche avec seulement 13 à 17 degrés.