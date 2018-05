Météo en France du samedi 12 mai 2018 : la pluie arrive par l'Ouest

publié le 12/05/2018 à 07:08

Un temps couvert et faiblement pluvieux s'installera samedi dès le début de journée de l'ouest des Pyrénées jusqu'à la Normandie, mais en matinée les pluies deviendront parfois orageuses et s'intensifieront, selon Météo-France.



Au cours de l'après-midi, de l'Occitanie, au Limousin, Auvergne, le Centre et l'Ile-de-France, le temps deviendra de plus en plus nuageux et lourd, avec des orages fréquents et des pluies parfois soutenues, un risque de grêle et de fortes rafales de vent d'ouest jusqu'à 80 à 100 km/h.

Plus à l'ouest, la Bretagne profitera d'une accalmie le matin avec des éclaircies, avant le retour de nuages et d'averses éparses mais localement orageuses à partir de la mi-journée. Ce temps variable s'étendra à toute la façade atlantique en fin d'après-midi.

Sur l'est du pays, hormis des entrées maritimes sur le pourtour du golfe du Lion, et du vent de sud-est à sud assez fort, la matinée sera encore agréable avec de belles apparitions du soleil. Mais l'après-midi des développements nuageux pourront s'accompagner d'averses localement orageuses, d'abord sur le relief des Alpes et du Jura, puis en plaine notamment dans le Nord-Est.

Les températures

Le matin, les températures iront de 7 à 12 degrés, parfois 4 à 8 degrés en Bretagne et jusqu'à 13 à 15 degrés dans le Sud-Est.

Les maximales atteindront encore 20 à 26 degrés sur les régions de l'est, localement 27 en Alsace, elles seront en baisse à l'ouest avec 13 à 16 degrés de la Bretagne et la Normandie jusqu'à l'Aquitaine, et 15 à 21 degrés ailleurs.