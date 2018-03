Météo en France du samedi 10 mars 2018 : doux et souvent humide

publié le 10/03/2018 à 07:41

Le temps de samedi sera doux souvent humide, avec des températures en hausse, et des orages possibles dans l'après-midi du Sud-Ouest vers le Centre, selon Météo-France. Le ciel restera couvert sur la moitié nord du pays le matin et temporairement pluvieux. Du Languedoc-Roussillon au sud du Massif central jusqu'à PACA, des pluies faibles persisteront une grande partie de la journée sous un ciel restant bien chargé.



Ailleurs, sur la Nouvelle Aquitaine et Midi-Pyrénées, un temps variable prédominera, avec de belles éclaircies en début de matinée et le développement de quelques averses par endroits avant la mi-journée. En matinée, un front faiblement pluvieux gagnera l'ouest du pays et s'étend de la Normandie vers le Poitou-Charentes.

Dans l'après-midi, un corps instable se mettra en place à l'avant du front, de l'Aquitaine à la région Centre, avec des averses marquées et localement orageuses. Il concernera le Massif central et l'ouest de la Bourgogne en soirée. Au nord de la Loire, des averses éparses remplaceront les petites pluies matinales. La Bretagne sera rapidement à l'écart des précipitations, et des belles éclaircies s'y dessineront dès la mi-journée.

Le vent de secteur sud-est restera assez fort sur le pourtour méditerranéen et dans le domaine de l'Autan, avec des pointes à 70 km/h. Le vent de sud soufflera également à 70 km/h en haute vallée du Rhône, et à 90 km/h sur l'ouest des sommets pyrénéens.

Les températures

Les températures seront en hausse avec toujours une grande douceur ; les minimales varieront globalement de 6 à 11 degrés, localement jusqu'à 13 à 15 degrés sur le littoral basque et landais ; et pour les maximales, de 12 à 19 degrés, des valeurs dépassant les 20 degrés dans le Sud-Ouest et le Centre par endroits.