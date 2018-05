publié le 09/05/2018 à 05:50

Du Massif central vers les Pyrénées, en matinée, le temps restera couvert ce mercredi 9 mai avec des pluies ou des averses résiduelles. Sur le reste de la moitié sud, les nuages seront souvent nombreux, sauf près des Alpes où des éclaircies se développeront.



Sur une grande moitié nord du pays, les éclaircies seront plutôt belles le matin, malgré quelques brumes présentes du centre de la Bretagne vers la Normandie, et des nuages bas sur le Val-de-Loire, le Berry et la Touraine.

Dans l'après-midi, des averses orageuses se formeront à nouveau du Massif central vers le Centre-Est et le Sud-Est, donnant encore par endroits de forts cumuls de précipitations. Des orages éclateront également en fin de journée du Jura vers le sud de l'Alsace. Des ondées éparses se déclencheront sur la Bourgogne, la Champagne et la Lorraine.

Sur la moitié ouest du pays, dès la mi-journée, on retrouvera de belles éclaircies, sauf au sud de la Garonne où le ciel restera bien chargé, ainsi que sur la Bretagne où le ciel s'ennuagera en cours d'après-midi, avec des premières gouttes de pluies en soirée sur la pointe bretonne annonçant l'arrivée d'une nouvelle perturbation.



La tramontane soufflera en rafales à 70/80 km/h, dégageant le littoral du Languedoc-Roussillon une grande partie de la journée.

Les températures

Les températures minimales iront de 8 à 15 degrés. Les maximales oscilleront globalement entre 20 et 24 degrés, plus fraîches sur la pointe bretonne et le Cotentin avec 15 à 17 degrés, plus chaudes sur le Nord-Est avec 25 à 27 degrés.