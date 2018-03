publié le 07/03/2018 à 07:00

Cette traîne, avec de nombreuses averses instables, va concerner un grand quart Sud-Ouest jusqu'à l'ouest du Massif central, suivie d'une atténuation des averses en soirée.



Il neigera à partir de 700/900 mètres sur les Pyrénées et le Massif central. Les éclaircies seront plus présentes et les averses plus espacées sur Rhône-Alpes.

Sur les régions méditerranéennes, la journée sera plus calme avec de belles éclaircies. En revanche, le vent d'ouest à nord-ouest sera soutenu sur la bordure méditerranéenne avec des rafales de 70 à 90 km/h entre le golfe du Lion, la côte varoise et l'ouest de la Corse.

Poussées par ce fort vent d'ouest, de fréquentes averses, localement orageuses, concerneront l'ouest de la Corse. Il neigera sur le relief à partir de 1.300 puis 1.100 mètres d'altitude.

La moitié nord du pays ne sera pas en reste avec des retours pluvieux, entre la Normandie, le Centre et le Nord le matin, qui s'étendront rapidement vers le Nord-Est. Là aussi ces pluies pourront prendre un aspect orageux.



D'une manière générale, les passages pluvieux s'espaceront en deuxième partie d'après-midi avec même le retour de belles éclaircies sur le sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées.



La soirée sera marquée par le retour d'une nouvelle zone pluvieuse organisée par la Bretagne.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 1 et 8 degrés d'Est en Ouest, 8 à 10 degrés sur la Corse.



Les maximales atteindront 7 à 12 degrés toujours d'Est en Ouest, 12 à 15 degrés sur le Sud-Est.