publié le 04/04/2018 à 05:42

Ce mercredi 4 avril, un passage pluvieux s'étirera en début de journée du Massif central à la Lorraine et Champagne-Ardenne et gagnera rapidement l'Est en prenant un caractère orageux.



L'après-midi, les pluies se décaleront sur le Jura et à l'est du Rhône, elles seront modérées en montagne. Sur les Alpes, la limite pluie-neige se situera vers 1.800 mètres. Quelques orages isolés mais soutenus seront possibles à l'arrière, notamment sur le Languedoc-Roussillon ou la Bourgogne.

Sur la moitié ouest, le temps sera variable. Calme le matin du Nord au Sud-Ouest avec de belles éclaircies, le ciel sera plus chargé sur le Nord-Ouest avec quelques averses éparses.

L'après-midi, le ciel se chargera et les averses menaceront une grande partie du pays, à l'exception de la façade atlantique balayée par un vent de sud-ouest puis ouest assez fort.

Les températures

Les températures seront en légère baisse mais resteront assez douces. Les minimales iront de 7 à 12 degrés du Nord au Sud.



L'après-midi, il fera de 11 à 16 degrés de Brest à Strasbourg, 15 à 19 degrés sur la moitié sud et la Corse.