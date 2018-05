et AFP

publié le 23/05/2018 à 05:44

Mercredi 23 mai, dès les premières heures du jour, sous un ciel chargé, quelques ondées et des coups de tonnerre sont possibles entre le Massif central, les Alpes du nord, la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand-Est et les Hauts-de-France, selon Météo-France.



Ailleurs, la matinée est calme souvent bien ensoleillée, excepté vers la Normandie, au sud de la Garonne et vers la basse vallée du Rhône où des plaques de grisaille sont présentes.

L'après-midi, un temps calme et ensoleillé se maintient sur la pointe de la Bretagne ainsi que de la côte landaise au midi toulousain jusqu'aux rivages du golfe du Lion.

Partout ailleurs, le temps tourne à l'orage. Ces orages peuvent être localement forts, accompagnés de grêle, particulièrement sur le nord-est de la France.

Les températures

Les températures matinales sont comprises entre 9 et 14 degrés, localement 15 à 16 degrés près de la Grande Bleue.



Les maximales sont douces pour la saison, 20 à 24 degrés au nord, 23 à 26 degrés au sud.