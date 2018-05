publié le 16/05/2018 à 05:43

Du Nord-Est au Massif central et aux Alpes du Nord, après une matinée généralement calme sous un ciel chargé, voire couvert en Auvergne, le temps deviendra instable l'après-midi de ce mercredi 16 mai. Entre deux éclaircies, des passages nuageux s'accompagneront parfois d'averses orageuses localement soutenues.



Plus à l'ouest, le temps sera calme et sec, avec des brumes matinales en Normandie notamment. En journée le ciel sera variable, des nuages bas isolés seront surmontés de fins nuages d'altitude mais le soleil sera tout de même bien présent et le risque d'averse sera très faible.

Le temps s'améliorera progressivement au sud. Le ciel bas et gris sur le Sud-Ouest le matin, avec des bruines, laissera percer des éclaircies l'après-midi. Elles seront encore bien timides sur les Pyrénées mais globalement le temps va s'assécher et se radoucir.

Du Languedoc aux Alpes du Sud, le ciel sera dégagé, avec tramontane à 80/90 km/h le matin, faiblissant le soir. Sur le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse, le ciel sera plus nuageux avec quelques averses, principalement sur le relief.

Les températures

Les températures seront en légère hausse. Les minimales seront voisines de 10 degrés, les maximales varieront entre 15 et 20 degrés près de la Manche, au sud de la Garonne et en Corse, 19 et 23 degrés ailleurs, ponctuellement 24 ou 25 degrés sur l'ouest de la Provence.