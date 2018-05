publié le 15/05/2018 à 05:43

Du Roussillon à PACA, là aussi le temps sera plutôt lumineux, mais les passages nuageux pourront s'accompagner d'ondées le matin, d'averses parfois marquées sur les Alpes du sud l'après-midi. La tramontane se maintiendra jusqu'à 80 à 100 km/h en rafales. Sur la Corse par contre, le temps sera encore menaçant, avec de fréquentes averses et un risque d'orage.



Ailleurs, la journée s'annonce encore maussade. Du Massif central jusqu'au Sud-Ouest, le temps restera couvert et faiblement pluvieux, il neigera sur les Pyrénées à partir de 1800 à 2000 mètres le matin.

De l'Alsace, Bourgogne-Franche-Comté et Rhône-Alpes jusqu'au Centre, le ciel couvert et les pluies faibles le matin feront place à quelques éclaircies vers la mi-journée, mais ces dernières seront contestées par des nuages de plus en plus menaçants, accompagnés l'après-midi d'averses fréquentes et parfois orageuses.

Les températures

Les températures minimales varieront de 5 à 12 degrés en général.



Les maximales s'échelonneront entre 14 et 18 degrés près de la Manche et sur le Sud-Ouest, 18 et 23 degrés partout ailleurs.