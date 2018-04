publié le 09/04/2018 à 05:45

Lundi 9 avril au matin, il y aura encore des pluies marquées du Languedoc à la Corse et l'après-midi un retour de pluies instables au nord des Pyrénées.



Des pluies passagèrement soutenues arroseront encore le Languedoc, la région PACA et la Corse en matinée. Mais progressivement, les pluies perdront de leur intensité et le ciel deviendra parfois plus lumineux. Le vent se sera nettement affaibli. L'après-midi, le vent marin reprendra autour du Golfe du Lion mais restera modéré.



Sur la moitié ouest du pays, le temps restera assez maussade, souvent très nuageux avec quelques pluies. Quelques éclaircies temporaires perceront toutefois au nord des Pyrénées et sur le Roussillon. Du Massif Central aux nord du pays, le ciel sera nuageux et quelques petites ondées sont possibles.

Sur le Nord-est et le Centre-Est, malgré des nuages élevés, le temps est plus clément sous des températures bien douces. L'après-midi, un temps pluvio-orageux se développera sur les Pyrénées et gagnera rapidement Midi-Pyrénées puis l'ouest du Massif central. Les averses orageuses sont temporairement fortes. Il neigera sur les Pyrénées au-dessus de 1.600 mètres.

Plus au nord, des ondées persisteront l'après-midi sur le nord-ouest du pays. Du Massif central au Bassin parisien, les ondées deviendront plus nombreuses. Sur le nord-est, quelques averses menaceront en prenant un caractère orageux.

Les températures

Les températures affichent généralement 6 à 11 degrés le matin.



L'après-midi, les températures maximales atteignent 14 à 17 degrés en général, 12 à 13 sur le Nord-ouest mais 18 à 22 près des frontières du nord et du nord-est et 16 à 18 près de la Méditerranée.