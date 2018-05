et AFP

publié le 07/05/2018 à 05:44

Un temps assez chaud et bien ensoleillé persistera ce lundi 7 mai sur la moitié nord du pays, avec toutefois quelques brumes matinales en Normandie et quelques nuages sur les régions atlantiques.



Au sud et en Corse en revanche, le ciel sera généralement bien chargé, avec des ondées dès le matin sur le relief, principalement sur les Alpes frontalières. Elles se généraliseront l'après-midi sur le quart sud-est puis rapidement jusqu'en Aquitaine.

Les averses orageuses seront parfois soutenues, y compris en plaine, en particulier sur la région PACA et les Cévennes, avec un faible risque de grêle.

Les températures minimales iront de 9 à 15 degrés, les maximales de 24 à 28 degrés en général sur une bonne moitié nord, de 20 à 25 degrés au Sud.