publié le 28/05/2018 à 05:45

En journée, l'instabilité s'étendra vers le nord et l'est et finira par toucher la plus grande partie du pays ce lundi 28 mai. Des averses, des orages parfois forts, de la grêle, sont attendus, le tout accompagnés par de fortes rafales de vent. Dans les régions au nord de la Loire, l'activité orageuse pourra être forte.



En revanche, la Bretagne et le Cotentin, dans une atmosphère plus fraîche ne subiront que quelques ondées sous un ciel variable.

Il en va de même sur la Corse, puis progressivement dans l'après-midi le pourtour méditerranéen, où l'instabilité sera moins marquée sans écarter totalement la possibilité d'un débordement orageux.

Les températures matinales varieront entre 14 et 20 degrés de la Manche jusqu'à la Méditerranée.



L'après-midi, les maximales seront comprises entre 20 et 26 degrés sur la moitié ouest, en allant vers Rhône-Alpes et les régions méditerranéennes, 25 à 30 degrés sur un bon quart Nord-est, voire 31 en plaine d'Alsace.