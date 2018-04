Météo en France du lundi 23 avril 2018 : un temps plus frais

publié le 23/04/2018 à 06:30

Le temps sera plus frais lundi, avec des averses orageuses passagères du sud-ouest au flanc est, et plus changeant, avec le retour de la fraîcheur sur la moitié nord-ouest, selon le bulletin de Météo-France dimanche.



En matinée, une zone chargée avec des pluies ou averses ponctuellement orageuses s'étendra du sud-ouest aux frontières allemandes et au Jura. Dans l'après-midi, les régions allant de l'Alsace et de la Bourgogne-Franche-Comté au Massif Central et au Lyonnais resteront exposées à un temps menaçant avec des averses, fréquentes et orageuses. L'activité orageuse sera localement forte, accompagnée d'un risque de grêle et de rafales. En soirée, cette instabilité s'étendra aux Alpes du nord.

Sur les plaines du Sud-ouest, on appréciera le retour d'éclaircies, entrecoupées de rares ondées. En revanche, des averses orageuses se développeront sur les Pyrénées et finiront par déborder vers le Languedoc-Roussillon en soirée.

Malgré un ciel parfois voilé et des grisailles passagères sur la Côte d'Azur, la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et la Corse profiteront d'un temps calme et ensoleillé. Sur la moitié nord-ouest de l'hexagone, après une matinée très nuageuse, la journée se poursuivra sous de bons moments ensoleillés mais dans une ambiance bien plus fraîche que les jours passés.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 7 et 11 degrés de la Bretagne et des Pays de la Loire au nord de la Seine, entre 10 et 15 degrés ailleurs.



Les maximales accuseront partout une baisse : prévoyez 18 à 23 degrés en général, localement 24 sur le Sud-ouest et jusqu'à 25 à 27 dans l'arrière-pays méditerranéen. En revanche, les températures pourront plafonner entre 15 et 17 degrés près de la Manche.