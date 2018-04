publié le 16/04/2018 à 05:50

Ce lundi 16 avril, le ciel restera couvert aux abords des massifs pyrénéens, des Pyrénées-Atlantiques à l'est de la chaîne. Des pluies continues sont attendues en matinée sur ces régions, notamment sur le pays Basque. La neige tombera au-dessus de 2.000 mètres. Au fil des heures, ces précipitations deviendront de plus en plus éparses.



Sur les contreforts de l'est, du sud de l'Alsace au Mercantour, les bancs de brouillard occupent une partie de la matinée. Une timide amélioration se dessinera à la mi-journée avec quelques rayons de soleil parvenant à se faire un chemin. Quelques ondées sont possibles sur le relief dans l'après-midi.

Dans le Sud-Est, le ciel sera voilé mais l'impression de beau temps dominera. Mistral et Tramontane souffleront légèrement. Sur la Corse, quelques averses se déclencheront sous les passages nuageux.

Le vent de sud restera modéré de la pointe bretonne aux côtes de Manche.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 5 et 10 degrés en général, jusqu'à 10 à 14 degrés en bord de Méditerranée.



Les maximales s'échelonnent entre 13 et 18 degrés, 20 degrés en plaine d'Alsace, 20 à 23 degrés en Provence.